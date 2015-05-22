Нотариусам ради ликвидации очередей хотят разрешить регистрацию всех видов недвижимости
Только за последний месяц 100 тысяч договоров аренды земель было зарегистрировано нотариусами без каких-либо очередей, сообщил Петренко.
Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что нотариусам необходимо предоставить право осуществлять регистрацию всех видов недвижимости.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Я считаю, что нотариусы готовы к тому, чтобы они осуществляли регистрацию всех видов недвижимости", - сказал министр.
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Петренко назвал очень положительным результат принятия Верховной Радой в марте закона об изменениях в законодательство Украины в вопросе предоставления полномочий нотариусам регистрировать права на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Министр отметил, что "только за последний месяц около 10% договоров аренды земель, а это 100 тыс. договоров, было зарегистрировано нотариусами без каких-либо очередей, без всякой коррупции".