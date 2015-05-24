Все украинцы до 1 июля получат новые платежки по налогу на недвижимость - СМИ

Новые "платежки" по налогу на недвижимость до 1 июля должны получить все украинцы. За каждый лишний метр придется заплатить чуть больше 12 гривень.

Об этом сообщает Finance.ua.

Владельцы магазинов, гостиниц, бизнес-центров и других нежилых помещений в этом году последний раз освобождаются от уплаты налога. На следующий год придется заплатить за каждый квадратный метр, говорится в сообщении.

Однако не все имущество украинцев внесено в электронную базу Госреестра. Поэтому платежка может и не прийти. Но радоваться не стоит, отмечают в Фискальной службе.

«Чтобы не получить огромный платеж после того, как вас в реестр таки внесут, нужно самостоятельно позаботиться о внесении своих данных в базу», - отмечает издание.

Читайте такжеКвартирная очередь в Украине за год сократилась почти на 20%«Я бы не советовал, скажем так, уворачиваться, а подавать эту информацию, со временем мы все равно получим такую информацию, тогда придется начислять налог за предыдущие годы, а эту сумму сложно будет оплатить. Штрафные санкции возникают на ровном месте», – отметил начальник отдела администрирования имущественных налогов Государственной фискальной службы Украины Юрий Тимощук.