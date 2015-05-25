Коболев переложил на Тимошенко и Азарова ответственность за резкое подорожание газа для населения

Украина была вынуждена резко повысить цены на газ, потому что предыдущие правительства не сделали этого постепенно.

Об этом Украинской правде заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Повышение цен на газ для населения было обязательным условием программы МВФ и при правительстве Тимошенко, и при правительстве Азарова. Каждый из них юридически обязался довести тарифы до уровня импортного паритета за 2,5-3 года. Деньги взяли, обязательства не выполнили", - рассказал Коболев.

По словам Коболева, откладывание повышения цены на газ завело страну "в такую ситуацию, что сейчас у принимающих решение уже просто не было другого выхода".

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"В этот раз Украина получила деньги только после фактического решения о существенном поднятии розничных цен. Такое резкое повышение пришлось делать сейчас потому, что предыдущие правительства его не сделали постепенно, пока еще была такая возможность", - пояснил Коболев.