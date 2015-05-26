В Украине уже узаконили "самострои"

Как сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на замминистра Романа Абрамовского, данным порядком предусматривается возможность введения в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, а также сооружений сельскохозяйственного назначения I и II категории сложности, построенных в период с 1992 до 2011 года.

Причем, как отмечают в Минрегионе, абсолютное большинство частных домов, которые планируется ввести в эксплуатацию по этому порядку, имеют площадь до 300 кв. м.

Кроме того, согласно сообщению, до 31 декабря 2015 года принимать в эксплуатацию такие объекты будут органы государственного архитектурно-строительного контроля бесплатно. Соответствующее решение должно быть принято по результатам технического обследования на протяжении 10 дней со дня подачи заявления собственником земельного участка, на котором расположен объект.

Техническое обследование индивидуальных жилых домов общей площадью до 300 кв. м. будет проходить по упрощенной процедуре во время технической инвентаризации объекта одним сертифицированным специалистом по технической инвентаризации.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в середине января приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Данный документ продлил до 31 декабря 2015 года так называемую «Строительную амнистию», которая позволяет узаконивать самострои.