Кабмин выделил миллиард на покупку жилья для участников АТО

Кабинет министров Украины выделил 1 млрд грн на покупку жилья для участников Антитеррористической операции и военнослужащих, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«С сегодняшнего дня Министерство обороны и другие силовые ведомства получат право получить 1 млрд грн на закупку жилья как для участников АТО, так и для членов семей погибших в ходе проведения Антитеррористической операции, – сказал Яценюк. – Обращаюсь к министрам незамедлительно оформить программы с Министерством финансов и профинансировать – быстро и в прозрачном режиме, чтобы мы уже к сентябрю обеспечили первый этап наших как семей, так и военнослужащих. Постановление будет обнародовано на сайте, и я прошу незамедлительно приступить к его выполнению».

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Как сообщал УНИАН, в начале мая Кабинет министров освободил военнослужащих и резервистов от уплаты процентов по льготным кредитам, взятым на покупку, строительство или реконструкцию жилья. Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым поручил правительству разработать комплекс мер по усилению специальной защиты военнослужащих. Помимо льготного кредитования и обеспечения жильем, правительство должно было разработать ряд мер по поддержке участников АТО, в частности, повысить ответственность руководителей предприятий за несоблюдение требований законодательства о сохранении должностей за военнослужащими и выплате им зарплаты, увеличить расходы на медикаменты и питание в госпиталях для ветеранов войны, расходы на обеспечение жильем семей погибших военнослужащих и инвалидов войны. Кроме того, Кабинет министров должен был разработать законопроект о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг для участников АТО.