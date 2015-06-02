Квартиры в Киеве в мае незначительно подешевели

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в мае 2015 года по сравнению с апрелем сократилась на 0,91% - до 25,035 тыс. грн/кв. м, по сравнению с маем 2014 года цены увеличились на 65,6%.

Об этом сообщил в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке больше всего снизилась стоимость квартир бизнес-класса - на 0,74%, до 29,075 тыс. грн/кв. м. Стоимость квартир эконом-класса в новостройках Киева сократилась на 0,56% - до 16,972 тыс. грн/кв. м. Меньше всего в мае подешевело жилье премиум-класса – на 0,09%, до 44,218 тыс. грн/кв. м.

Аналитики также отметили, что в прошлом месяце к продаже предлагались квартиры 58 операторами в 125 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 54%. Новостройки бизнес-класса составили 29% от общего количества, премиум-класса – 17%. Доля домов эконом-класса уменьшилась на 2%, бизнес-класса и премиум-класса – выросла на 1%.

При этом предложение квартир на рынке новостроек Киева в мае по сравнению с апрелем в общей площади и денежном выражении выросло на 2,3% и 1,59% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева по сравнению с мартом снизилась на 0,33% - до 25 266 грн/кв. м.

По данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», за 2014 год стоимость квартир на «первичке» столицы выросла на 23,6% из-за девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего.

Средняя стоимость предложения квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в мае 2015 года по сравнению с апрелем снизилась на 4,3%, до 35,075 тыс. грн/кв. м, при этом в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 0,6% - до 1,637 тыс. долл./кв. м.

По данным аналитиков, относительно мая 2014 года средняя цена за 1 кв. м в гривне увеличилась на 60,5%, а в долларах - снизилась на 12,6%.

Согласно отчету, в прошлом месяце 4-комнатные квартиры столицы подешевели на 4,3%, до 37,874 тыс. грн/кв. м, 3-комнатные - на 4,6%, до 35,491 тыс. грн/кв. м, 2-комнатные - на 4,7%, до 35,614 тыс. грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 1-комнатных квартир в столице снизилась на 3,5% - до 33,164 тыс. грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир в мае увеличилось на 2,2% относительно апреля 2015 года и составило более 19,6 тыс. квартир. Объем предложения в общей площади увеличился на 3,2%, и в гривневом выражении уменьшился на 1,1%.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 27%, 2-комнатные и 3-комнатные – по 33% и 4-комнатные – 7%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость предложения квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в апреле 2015 года по сравнению с мартом снизилась на 7,3%, до 36 652 грн/кв. м, при этом в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 2,4% - до 1 646 долл./кв. м.

В 2014 году, из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты при долларовой номинации стоимости квартир, гривневые цены на «вторичку» в столице выросли на 76%. Средняя стоимость жилья в долларах в Киеве за прошлый год снизилась на 10,7%.