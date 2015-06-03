Строительство в Украине подорожало на 32%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 31,7%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР наблюдалось во всех сферах строительства.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 38,7%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения жилых домов – на 26,3%.

При этом стоимость СМР в апреле 2015 года по сравнению с мартом выросла на 1,8% (в марте рост по отношению к февралю составил 7,8%).

В Госстате отметили, что наибольший рост цен на СМР в апреле зафиксирован в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий передач - на 2,4%, а наименьший - в сфере транспортных сооружений (на 0,4%).

Как сообщалось, по данным Госстата,стоимость СМР в Украине в январе-марте 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 32%.

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросли на 9,5%.

Стоимость СМР в Украине в 2013 году возросла на 5,6% по сравнению с 2012 годом.