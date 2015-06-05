Международные аудиторы проверят обоснованность тарифов на газ к концу следующей недели

Крупнейшие в мире аудиторские компаний Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG завершат проверку тарифов на природный газ для населения к концу следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству на заседании парламента сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

«Мы завершим аудиторскую проверку ценообразования по тарифам, правильные они или неправильные, четырьмя крупнейшими мировыми компаниями в конце следующей недели», - сказал Яценюк.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 2 июня 2015 года создала рабочую группу для проверки тарифов на природный газ для населения, в которую вошли представители четырех крупнейших в мире аудиторских компаний.

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НКРЭКУ повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора экономики Украины - Международного валютного фонда.