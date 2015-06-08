Суд арестовал недвижимость холдинга Фирташа - всего 46 объектов

Суд арестовал недвижимость группы компаний OSTCHEM Дмитрия Фирташа. Арест наложен уже на 46 объектов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В продолжение обеспечения интересов государства следствием установлены сведения про недвижимое имущество и земельные участки, принадлежащие предприятиям группы компаний OSTCHEM. В настоящий момент, с целью наложения ареста на объекты недвижимости, в суд нами было направлено 110 ходатайств. К пятнице, в обеспечение исков государства - арест наложен уже на 46 объектов", - написал он.

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Аваков напомнил о расследовании дела в отношении OSTCHEM. Группе компаний Фирташа было выдвинуто обвинение в нанесении убытков государству 5,742 млрд грн.

"В рамках обеспечения интересов государства, ранее нами было уже арестовано 499,121 тыс. кубов природного газа, находящегося в хранилищах «Укртрансгаза» и принадлежащего предприятиям группы OSTCHEM", - также напомнил министр.

ВОСКРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС..Патрульная полиция. Твоя новая полиция.А) Объявляю дату старта патрульной полиции в К... Posted by Arsen Avakov on 7 червня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Министерство внутренних дел начало расследование по растрате государственного имущества должностными лицами «Нафтогаза» в сговоре с компаниями группы Ostchem, в результате чего государству нанесены убытки в размере 5,7 млрд грн.

Тогда же он сообщил, что Кабинет министров обратился в суд с требованием арестовать 500 млн куб. м газа стоимостью 4,3 млрд грн, принадлежащие холдингу Osthem, по результатам расследования Генеральной прокуратурой сговора представителей компании и должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

В тот же день Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Главного следственного управления МВД о наложении ареста на 500 млн куб. м природного газа группы компаний Ostchem.