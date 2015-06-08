В Украине хотят отменить дотации коммунальных тарифов из бюджета

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере коммунальных услуг» (№2029а), который предусматривает полный отказ от дотирования из бюджета тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Законопроектом, текст которого размещен на сайте ВР, предусмотрено внести изменения в Закон «О жилищно-коммунальных услугах», в соответствии с которым установление цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство не допускается.

Также из закона предлагается изъять норму о том, что в судебном порядке могут решаться вопросы возмещения потерь предприятий, которые связаны с утверждением цен/тарифов на ЖКУ ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство.

Из действующего закона предлагается изъять нормы о том, что расходы на возмещение потерь предприятий, связанных с установлением тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне, который лишает возможности получения прибыли, финансируются за счет средств соответствующего местного бюджета.

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Кроме того, предполагается исключение нормы о том, что установление цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство без соответствующего возмещения не допускается и может быть обжаловано в суде.

Также правительство предлагает внести изменения в Закон «О теплоснабжении», в соответствии с которым тарифы должны учитывать себестоимость теплоэнергии и обеспечивать рентабельность субъекта хозяйствования. Предлагается изъять норму о том, что в случае, если временно тариф на теплоэнергию установлен ниже ее себестоимости с учетом предельного уровня рентабельности, орган, который установил этот тариф, должен предусмотреть механизмы компенсации этой разницы в порядке, установленном законодательством.