Вторая волна обращений за субсидиями охватит более миллиона семей – Розенко

Вторая волна обращений за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, которую Министерство социальной политики ожидает с октября, охватит, по оценкам ведомства, более миллиона семей, сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на главу ведомства Павла Розенко.

«С 1 октября мы ожидаем как минимум один миллион обращений граждан», - цитирует пресс-служба выступление министра на заседании коллегии Минсоцполитики.

Согласно сообщению, первая волна желающих получить субсидии уже охватила более миллиона семей - по состоянию на апрель текущего года органы социальной защиты получили 1 млн 137 тыс. заявлений.

Розенко подчеркнул, что несмотря на большое количество обращений, новая система назначения субсидий работает нормально. Тем не менее, есть регионы, в которых субсидии получают менее десятой части обратившихся.

«Мы готовились к такому валу. Анализ показывает, что системных проблем с назначением субсидий в целом по стране нет. Но в отдельных регионах проблемы очевидны - есть области, где субсидии назначены 5-7 процентам тех, кто обратился», - цитирует министра пресс-служба.

Присутствующий на заседании заместитель министра Виталий Мущинин во время своего выступления отметил отдельные проблемы, которые возникают у органов соцзащиты с назначением субсидий, в частности, с оперативным обменом информацией с Государственной фискальной службой и жилищно-коммунальными организациями. Кроме того, возникла бюрократическая проблема - около 80% деклараций о доходах граждан поступают с ошибками в заполнении.

«Только 15-20% деклараций о доходах граждан поступили в органы соцзащиты заполненными без ошибок», - цитирует пресс-служба Мущинина.

В связи с этим, согласно сообщению, Министерство планирует разработать изменения в порядок заполнения и подачи документов для назначения субсидий с целью ликвидировать эти «узкие места», чтобы осенью система работала без сбоев.

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Как сообщал УНИАН, по словам Розенко, на 4 июня окончательное решение о предоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг по новой формуле принято для 200 тыс. семей.

Правительство в рамках выполнения программы реформ в энергетическом секторе и выполнения условий программы сотрудничества Украины с главным кредитором – Международным валютным фондом приняло решение о повышении коммунальных тарифов до экономически обоснованного уровня. Повышение тарифов сопровождается внедрением новой системы предоставления субсидий населению. В 2015 году их объем составит 24,5 млрд грн, что является беспрецедентной для Украины суммой. Кроме того, максимально упрощена процедура получения субсидий: по новым, принятым правительством правилам, потребителю достаточно заполнить бланк-заявление на субсидию и декларацию о доходах, а затем отправить эти документы в органы соцобеспечения, которые сами будут рассчитывать и начислять субсидии на основании переданных данных сроком на 12 месяцев. Проверки указанных данных будут осуществляться после начисления субсидий, а подача заведомо неправдивых данных может повлечь за собой штраф в двойном размере начисленной субсидии.

По данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-апреле 2015 года были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 168,2 млн грн, что на 138,2 млн грн, или в 5,6 раза, больше, чем в январе-апреле 2014 года.