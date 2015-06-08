Порошенко подписал закон об особенностях права собственности в многоквартирном доме

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом определяются особенности осуществления права собственности в многоквартирном здании и меняется регулирование отношений, связанных с реализацией прав и выполнением обязанностей совладельцев многоквартирного дома по его содержанию и управлению.

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Так, согласно закону, права на земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и относящиеся к нему здания и сооружения, и его придомовая территория отнесены к общему имуществу многоквартирного дома. Одновременно вводится правовой режим права общей совместной собственности или права постоянного пользования в отношении земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Документом определяются особенности осуществления права общей совместной собственности в отношении общего имущества многоквартирного дома. Установлено, что общее имущество не может быть разделено между совладельцами, определяются права совладельца, нормируются обязанности и вопросы ответственности.

Кроме того, законом нормируется компетенция собрания совладельцев и порядок принятия ими решений относительно управления многоквартирным домом, уточняется правовой статус ОСМД - является непредпринимательским обществом, меняются принципы создания ОСМД.

Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.