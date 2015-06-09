Инвестиции в коммерческую недвижимость Европы достигли 8-летнего максимума

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Европы в I квартале составил около €55 млрд, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании CBRE.

Данный показатель на 30% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Читайте такжеРоссия обещает защищать свое зарубежное имущество, которое может быть арестовано по инициативе Украины«В первом квартале этого года наблюдался самый высокий показатель первого квартала за весь период с 2007 года, когда объем инвестиций на европейском рынке достиг €60 млрд. Примечательно, что имеет место значительный рост числа портфелей, выводимых на рынок, – это признак того, что европейский рынок коммерческой недвижимости обладает повышенной ликвидностью и инвесторы начинают стремиться к эффекту экономии от масштаба», — цитируется в исследовании Джонатан Халл, управляющий директор отдела рынков капитала в регионах - Европа, Ближний Восток и Африка.

Эксперты отмечают, что на этом рынке существует также усиливающаяся тенденция к пакетным сделкам и корпоративным поглощениям.