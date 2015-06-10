Оккупированному Крыму угрожает острый дефицит основных стройматериалов

В ближайшее время Крым может столкнуться с дефицитом строительных материалов, заявил нелегитимный министр строительства и архитектуры оккупированного Россией Крыма, передают "Новости Крыма".

По его информации, на сегодняшний день в аннексированном Крыму действует 40 крупных промышленных предприятий стройиндустрии, однако объемы добычи и изготовления строительных материалов, изделий и конструкций не полностью покрывают потребности строительного рынка региона.

«В настоящее время существует реальная угроза дефицита основных строительных материалов: цемента, щебня, песка, металлопрокатов, пиломатериала и других. Особенно это актуально в пределах масштабного строительства, которое мы ожиданием с наступлением следующего года», – уточнил Кононов.

Наиболее показательная ситуация, по его словам, сложилась с добычей строительного песка. «За 2014 год в Крыму добыто 110 тысяч тонн природного песка при потребности на данный вид продукции в 500 тысяч кубов. Однако данный песок имеет ограничения при производстве стройматериалов, изделий и конструкций из-за соляных примесей. Поэтом потребности Крыма можно покрыть лишь за счет поставок из других регионов», – отметил Кононов.

Также в 2014 году на полуострове было добыто 2 млн тонн щебня, что на 1 млн тонн меньше потребности. При этом щебень большинства крымских карьеров – известнякового происхождения и также имеет ряд ограничений для осуществления работ.

Кроме того, в оккупированном Крыму фиксируют существенный рост стоимости строительной продукции. «Цены на фасованный цемент на данный момент составляют от 4,5 до 5,5 рубля за тонну, на щебень крымский – от 250 до 600 рублей за тонну, привозной щебень твердых пород — от 1900 до 2500 рублей за тонну, привозной строительный песок — от 1500 до 2000 рублей, металлопрокат — от 31 000 рублей до 40 000 рублей за тонну, пиломатериалы — до 13 000 рублей за тонну», – проинформировал Кононов.

Но нелегитимный глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов не согласился с доводами министра.

«Дефицита не будет. Какая у нас угроза? Вы просто должны наладить логистику по доставке этих материалов сюда, вот и все. В стране сегодня есть все строительные материалы без исключения», – заявил он.

Ранее Аксенов заявлял, что 70% строительных материалов, необходимых для возведения Керченского моста, придется завозить на полуостров с материковой части России.

Читайте такжеНа Керченской переправе назревает бунт из-за огромных очередей и отсутствия воды (фото)По его информации, на строительство транспортного перехода через Керченский пролив необходимо 30 млн тонн стройматериалов. «В Крыму такого количества сырья нет, однозначно нужно будет завозить с материка. Так что, необходимо искать новые пути доставки», - заявлял Аксенов.