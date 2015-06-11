В Украине хотят модернизировать государственные жилищные программы

Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Роман Абрамовский, добавив, что ожидаемый размер финансирования модернизированных программ из государственного бюджета ожидается на уровне до 1 млрд грн.

По его словам, Минрегион рассчитывает согласовать новые условия кредитования по указанным программам до возможного внесения изменений в государственный бюджет 2015 года с целью обеспечения финансирования уже в этом году.

Замминистра отметил, что основной целью модернизации жилищных программ является уменьшение их влияния на затратную часть госбюджета.

«Главным аспектом является то, чтобы эти программы оказывали наименьшее влияние на государственный бюджет и его затратную часть», - заявил Абрамовский, уточнив, что в сегодняшних экономических реалиях имеющиеся условия кредитования по жилищным программам не актуальны.

Так, процентную кредитную ставку по программе молодежного кредитования в процессе модернизации планируется поднять на уровень до 10%, при этом для семей с детьми будет предусмотрено уменьшение кредитной ставки, которая будет дифференцироваться в зависимости от количества детей.

«Мы планируем выйти примерно на 10% кредитование, при этом мы предусмотрим льготы для семей, в которых есть один или больше детей», - сказал замминистра, отметив, что кредитование под 3%, которое было ранее, больше невозможно, учитывая состояние финансовых рынков.

Кроме того, он не исключает возможности погашения до 30% тела кредита за счет государственных средств.

«Мы не хотим влезать в тело кредита и предоставлять дополнительные льготы по частичному погашению тела кредита за счет государственного бюджета, но возможно придется это сделать в части, которая не будет превышать 30%», - отметил Абрамовский, объяснив это тем, что средства, инвестированные в строительство, возвращаются в госбюджет примерно в размере именно 30%.

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Основным нововведением в программе «Доступное жилье» станет возможность погашения до 50% тела кредита за счет государства для участников АТО, а также для переселенцев с Донбасса.

«Что касается программы «Доступное жилье», ее мы хотим сделать полезной для финансирования приобретения жилья для участников АТО, а также для переселенцев, где бы мы могли варьировать государственную поддержку в районе 50% максимум», - заявил Абрамовский.

При этом замминистра уверен, что программы по погашению части процента по кредиту крайне затратны для государства, учитывая непредсказуемость курсовой разницы, и будут остановлены.

Как сообщал УНИАН, в феврале председатель Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики и спорта Артур Палатный отметил, что с января 2014 года программа льготного жилищного кредитования молодежи, действовавшая с 1998 года, фактически перестала работать из-за отсутствия финансирования из госбюджета. По его словам, наряду с экономическим кризисом и ситуацией на востоке невозможность решения жилищного вопроса среди молодежи вынуждает ее покидать страну.

Кроме того, в мае 2015 года Минрегион на основании аудита, проведенного Счетной палатой Украины, предложил остановить заключение новых договоров по программе частичной компенсации процентных ставок по кредитам коммерческих банков для молодежи на строительство и приобретение жилья из-за отсутствия средств.