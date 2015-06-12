В Минсоцполитики рассказали, сколько семей уже получили субсидии на оплату комуслуг

Субсидии на оплату коммунальных услуг по новой процедуре, которая начала действовать с 1 мая, уже получили 345 тыс. семей из 926 тыс. обратившихся, а средний размер назначенной субсидии составляет 335 грн, заявил заместитель министра социальной политики Валерий Ярошенко на брифинге в Киеве.

«За получением жилищных субсидий обратилось 926 тыс. семей, назначены субсидии, то есть уже обработаны и назначены, 345 тыс. семей», - сказал он.

По словам Ярошенко, средний размер субсидии составил 335 грн.

В региональном разрезе лидерами по количеству назначенных субсидий стали Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Полтавская области и город Киев.

Также замглавы Минсоцполитики отметил, что процесс обработки заявлений продолжается и в дальнейшем количество, а также средний размер субсидий будет увеличиваться.

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Как сообщал УНИАН, вторая волна обращений за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, которую Министерство социальной политики ожидает с октября, охватит, по оценкам ведомства, более миллиона семей.

Правительство в рамках выполнения программы реформ в энергетическом секторе и выполнения условий программы сотрудничества Украины с главным кредитором – Международным валютным фондом приняло решение о повышении коммунальных тарифов до экономически обоснованного уровня. Повышение тарифов сопровождается внедрением новой системы предоставления субсидий населению. В 2015 году их объем составит 24,5 млрд грн, что является беспрецедентной для Украины суммой. Кроме того, максимально упрощена процедура получения субсидий: по новым, принятым правительством правилам, потребителю достаточно заполнить бланк-заявление на субсидию и декларацию о доходах, а затем отправить эти документы в органы соцобеспечения, которые сами будут рассчитывать и начислять субсидии на основании переданных данных сроком на 12 месяцев. Проверки указанных данных будут осуществляться после начисления субсидий, а подача заведомо неправдивых данных может повлечь за собой штраф в двойном размере начисленной субсидии.

По данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-апреле 2015 года были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 168,2 млн грн, что на 138,2 млн грн, или в 5,6 раза, больше, чем в январе-апреле 2014 года.