Для получения субсидий не нужно будет указывать размер доходов

Министерство социальной политики намерено упростить заявления на предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, убрав показатель размера дохода и оставив только вид и место его получения, а также ввести административную ответственность за подачу заведомо недостоверных данных.

Об этом заявил глава департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко на брифинге в Киеве.

«Значительная часть заявлений и деклараций содержит ошибки, неточности, некорректно заполнены. Мы предлагаем внести изменения в форму деклараций, согласны которым граждане будут декларировать вид дохода, организацию, где они получают доход и не будут декларировать размер дохода. Эту информацию органы социальной защиты населения будут получать без участия граждан», - сказал он.

Также чиновник отметил, что министерство выступает с инициативой о введении ответственности за подачу заведомо недостоверных данных в заявлениях на получение субсидий.

«Мы предлагаем уточнить в положении о назначении жилищных субсидий термин «умышленное предоставление недостоверной информации», и в соответствии с этим будут применяться определенные санкции», - подчеркнул Музыченко.

По словам главы департамента, административное наказание будет применяться только в случае подачи заведомо недостоверных данных, а ошибки в декларации не станут поводом для применения санкций.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 5 июня субсидии на оплату коммунальных услуг по новой процедуре, которая начала действовать с 1 мая, уже получили 345 тыс. семей из 926 тыс. обратившихся, а средний размер назначенной субсидии составляет 335 грн.