Яценюк: Кабмин планирует и дальше упрощать процедуру предоставления коммунальных субсидий

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире "5 канала" в воскресенье.

«Будем давать всем, потом разберемся», - сказал глава правительства и добавил, что соответствующие решения могут быть приняты как можно скорее во время ближайших заседаний правительства.

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Яценюк подчеркнул, что платежки с большими тарифами придут осенью, когда начнется отопительный сезон. И люди, по его словам, должны понимать, что государство «поможет и доплатит за тех, кто не может заплатить».

«То, что люди не воспринимают поднятие тарифов, я это понимаю. У людей появился страх. И этот страх можно преодолеть только одним - вот решение - субсидии – знай, государство заплатит», - сказал Яценюк.

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При этом он добавил, что сейчас речь идет об аудите тарифов международными компаниями.

«И я уже сейчас могу вам сказать, что тарифы необоснованны. Будет признано, что они занижены. Эти тарифы не соответствуют реальному рыночному уровню. Мы должны были за год поднять тарифы до рыночного уровня. Мы это растянули на 3 года», - сказал Яценюк.

При этом он добавил, что 20 лет тарифы не соответствовали рыночной цене на ресурсы.

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«Мы же бензин не дотируем. Чем бензин отличается от газа? А это такой же энергетический продукт. Есть цена на товар. И эта цена должна платиться», - сказал Яценюк.

Он также добавил, что на следующей неделе международные аудиторы должны обнародовать свой доклад относительно обоснованности тарифов.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство социальной политики намерено упростить заявления на предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, убрав показатель размера дохода и оставив только вид и место его получения.

Также министерство выступает с инициативой о введении ответственности за подачу заведомо недостоверных данных в заявлениях на получение субсидий.