Россия из-за нехватки средств урезала финансирование ЖКХ оккупированного Крыма

Россия сокращает финансирование госпрограммы реформирования до 2017 года жилищно-коммунального хозяйства оккупированного ею Крыма на 6 млрд, или на 33% - до 14 млрд руб из-за переноса основных строительных работ на более поздние сроки, передают "Новости Крыма".

Об этом заявил нелегитимный министр ЖКХ полуострова Александр Жданов. По его словам, ранее в федеральном бюджете Российской Федерации на финансирование программы было предусмотрено 20 млрд руб. В новой редакции бюджета на эти цели планируется выделить только 14 млрд руб.

Читайте такжеРоссии не хватит Резервного фонда на расходы бюджета в 2016-2017 годах«Но это не говорит о том, что у нас уменьшили финансирование. Это просто прошла передвижка бюджета на 2018-2020 года, – пояснил Жданов. – То есть, началось проектирование, которое требует меньше денежных средств, а строительство перенесено на более поздние сроки. Поэтому и произошло изменение нашей программы».

Государственная программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства оккупированного Россией Крыма до 2017 года была принята в феврале текущего года.