Москва из-за обвала рубля упала на 41 позицию в рейтинге самых дорогих городов

Москва опустилась с 9-го на 50-е место в рейтинге самых дорогих городов мира, передает «Газета.Ru» со ссылкой Financial Times.

По данным консалтинговой компании Mercer, причина падения — антироссийские санкции, девальвация рубля и последовавшая в российской экономике рецессия.

Читайте такжеИнвестиции в Россию упали до исторического минимумаВ 2014 году Москва занимала 9-е место, в 2013-м — вторую строчку рейтинга. В 2015 году Москва показала наихудший результат, опустившись сразу на 41 позицию в рейтинге.