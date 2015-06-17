Москва из-за обвала рубля упала на 41 позицию в рейтинге самых дорогих городов

11:44, 17 июня 2015
Недвижимость
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В 2014 году Москва занимала 9-е место, в 2013-м — вторую строчку рейтинга, сейчас - 50-е место.

REUTERS

Москва опустилась с 9-го на 50-е место в рейтинге самых дорогих городов мира, передает «Газета.Ru» со ссылкой Financial Times.

По данным консалтинговой компании Mercer, причина падения — антироссийские санкции, девальвация рубля и последовавшая в российской экономике рецессия.

Читайте такжеИнвестиции в Россию упали до исторического минимумаВ 2014 году Москва занимала 9-е место, в 2013-м — вторую строчку рейтинга. В 2015 году Москва показала наихудший результат, опустившись сразу на 41 позицию в рейтинге.

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