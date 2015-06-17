Строительные предприятия Украины сократили объемы работ на треть

Строительные предприятия Украины в январе-мае 2015 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,2% - до 15,7 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Так, по данным Госстата, работы по строительству зданий за 5 месяцев текущего года сократились на 24,1% - до 8,5 млрд грн.

При этом объем работ по строительству жилых зданий сократился на 17,1% - до 4,8 млрд грн, а по строительству нежилых зданий - сократился на 31% - до 3,7 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений снизился на 38,5% - до 7,2 млрд грн.

Госстат отмечает, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-мае составили 84,9% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту составили 7,4% и 7,7% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 22,6% - до 4 млрд грн, выполнив 25,7% от общего объема работ в стране.

Читайте такжеВ Украине уже узаконили "самострои"

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе-апреле 2015 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,6% - до 11,9 млрд грн.

В 2014 году украинские стройпредприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% - до 50,2 млрд грн.