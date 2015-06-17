Результаты международного аудита тарифов появятся до конца недели – Яценюк

Результаты международного аудита коммунальных тарифов, инициированного правительством, появятся до конца текущей недели и будут представлены в Верховной Раде, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Надеюсь, что до конца текущей недели мы получим предварительный аудит (коммунальных тарифов - УНИАН) аудиторских компаний, - сказал Яценюк. – Думаю, что его надо будет обнародовать в целом по стране и в стенах Верховной Рады Украины, каким бы он ни был. Мы сейчас говорим исключительно о прозрачности и о справедливости».

Как сообщал УНИАН, правительство в средине мая в рамках устранения разногласий при формировании коммунальных тарифов предложило проводить их международный аудит. В мае Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка начала переговоры с международными компаниями об аудите тарифов на газ.

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В то же время, Яценюк отмечал, что вероятнее всего тарифы будут признаны необоснованными и заниженными, поскольку реальные рыночные цены на энергоносители и услуги остаются выше существующих показателей, заложенных в тарифы.