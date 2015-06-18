Депутаты хотят запретить тарифы на ЖКУ ниже экономически обоснованных

Как передает корреспондент УНИАН, за этот законопроект со второй попытки проголосовали 237 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале (при необходимых 226).

Как отметил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, изменения, предложенные законопроектом, позволят, в частности, устанавливать экономически обоснованные тарифы.

Так, законопроектом из Закона "О жилищно-коммунальных услугах" изымаются, в частности, положения о том, что расходы на возмещение потерь предприятий, связанных с установлением тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне, делающем невозможным получение прибыли, финансируются за счет средств соответствующего местного бюджета.

Читайте такжеРада отказалась усилить независимость Нацкомиссии по тарифам

Кроме того, исключается положение, где говорится о том, что установление цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство без соответствующего возмещения не допускается и может быть обжаловано в суде.

Одновременно определяется, что установление цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство не допускается.

Споры по формированию и утверждению цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги решаются в судебном порядке.

В Законе Украины "О теплоснабжении" будет определяться, что тарифы должны учитывать себестоимость тепловой энергии и обеспечивать рентабельность субъекта хозяйствования.

Изымается положение о том, что в случае, если временно тариф на тепловую энергию установлен ниже ее себестоимости с учетом предельного уровня рентабельности, то орган, установивший этот тариф, должен предусмотреть механизмы компенсации этой разницы в порядке, установленном законодательством.

Кроме того, в Законе Украины "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг" законопроектом предлагается исключить положение о том, что установление тарифов с отклонением от экономически обоснованного уровня утверждается Кабинетом министров Украины.

Читайте такжеРада предварительно разрешила "Нафтогазу" отчуждать имущество должников

В то же время предполагается, что установление тарифов на коммунальные услуги ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство не допускается и может быть обжаловано в суде.

Кроме того, изымается статья об отношениях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.