Субсидии на оплату коммунальных услуг выросли в 6 раз

Жителям Украины в январе-мае 2015 года были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 235,1 млн грн, что на 196,4 млн грн, или в 6,1 раза, больше, чем в январе-мае 2014 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 195,4 млн грн, в сельской – 39,7 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-мае текущего года были назначены 762,2 тыс. семей, что составило 56,5% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. Из общего количества в городской местности субсидии были назначены 596,4 тыс. семей, в сельской – 165,8 тыс. семей. По сравнению с январем-маем 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 393,6 тыс., или в 2,1 раза.

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Средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 4 раза – до 267,6 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Тернопольской области (958,2 грн), наименьший – в Закарпатской, Николаевской областях и городе Киеве (76,2 грн, 138,1 грн и 139,8 грн соответственно).

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Как сообщал УНИАН, в Украине субсидии на оплату ЖКУ в январе-апреле 2015 года выросли на 138,2 млн грн (в 5,6 раза) по сравнению с январем-апрелем 2014 года – до 168,2 млн грн.

В 2014 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 348,8 млн грн, что на 82,3 млн грн (на 30,9%) превысило показатель 2013 года.