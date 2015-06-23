Кабмин снял ограничения для Минобороны на приобретение жилья для военных

Кабинет министров Украины снял ограничения для Министерства обороны на приобретение жилья для военнослужащих на вторичном рынке.

Об этом говорится в постановлении правительства №404 от 17 июня, опубликованном на сайте Кабинета министров Украины 22 июня 2015 года.

«17 июня Кабинет министров принял постановление "О внесении изменения в пункт 8 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава», - говорится в сообщении.

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Этим документом правительство отменило норму о том, что объем расходов на приобретение жилья на вторичном рынке для Минобороны не должен превышать 20% общего объема расходов, предусмотренных министерству на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных сил на соответствующий год.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что ранее на приобретение жилья для силовиков разрешалось использовать только пятую часть средств, предусмотренных госбюджетом для жилищного строительства.

Как сообщал УНИАН, в мае премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал постановление об использовании госсредств на покупку жилья для участников АТО и военнослужащих. Согласно постановлению, Кабинет министров выделил 1 млрд грн на покупку жилья для участников Антитеррористической операции и военнослужащих, что позволяет построить и получить более 3 тыс. квартир.