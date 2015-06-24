За время оккупации в Крыму исчезла сотня пляжей

За год в оккупированном Россией Крыму количество пляжей сократилось на 87, сообщил нелегитимный министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий, передают "Новости Крыма".

По его данным, в 2014 году в регионе насчитывалось 560 пляжей, сейчас – 473. «Мы занимаемся этим, почему уменьшилось количество. На некоторых территориях прошло объединение пляжей. В других – выясняем», – сказал Стрельбицкий.

Читайте такжеВ Официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций против оккупированного КрымаОн уточнил, что больше всего пляжей насчитывается в Ялте – 115. В Евпатории - 102, Алуште – 94, 80 крымских пляжей являются детскими, 60 – санаторными.

Стрельбицкий добавил, что около 30% всех пляжей являются лечебными и вход на них ограничен. Неделю назад такой статус имели 50% территорий. Между тем, оккупационные власти планируют сократить число лечебных пляжей до 10%.

К концу прошлого лета в Крыму насчитывалось 562 пляжа, 384 из них были общедоступные, 159 — пляжи с ограниченным доступом и 19 — частично доступные.

На днях нелегитимное Министерство курортов аннексированного Крыма выступило с оригинальной формулировкой: согласно его данным, на сегодняшний день 35% пляжей полуострова ограниченно доступны для посещения.