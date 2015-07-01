В России с 1 июля подняты тарифы не только на "коммуналку", но и на жилищные услуги

Кроме того, владельцам многотарифных счетчиков придется платить за электричество вдвое больше, чем обладателям однотарифных, пишет Газета.RU.

Как заявили в мэрии Москвы, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги уже второй год подряд остается ниже инфляции. Из коммунальных платежей сильнее всего с 1 июля подорожают отопление (на 13%), горячее водоснабжение (на 11,5%) и электроэнергия (на 7,5–13,7% в зависимости от типа счетчиков и времени суток). За газ придется платить на 7,5% больше, чем с ноября 2014 года, а за холодную воду и водоотведение – на 5,9%.

Неравномерное повышение тарифов на электричество многим показалось несправедливым. В социальных сетях даже распространилось открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где указывается на то, что подорожание ударит по владельцам многотарифных счетчиков в два раза сильнее, чем по собственникам однотарифных.

Читайте такжеПрисоединение Крыма к России обжаловали в Конституционном суде РФ«Получится так, что москвичи, которые приняли решение цивилизованно экономить (часто за собственный счет устанавливая в квартирах новое многотарифное оборудование), будут наказаны рублем за свою доверчивость и открытость к модернизационным переменам», – говорится в письме.

Впрочем, одними коммунальными услугами дело не ограничивается: за жилищные услуги платежи тоже повышаются. Так, за жилплощадь сверх установленных норм, в том числе и за вторые квартиры, плата увеличится на 4%. Для квартир, которые по метражу подпадают под социальные нормы (дотируемое жилье), плата увеличивается на 15%.

Кроме того, впервые с момента появления такой категории повысится плата за аренду жилья по договорам социального найма, причем сразу в три раза.

Таким образом, с 1 июля горожане, снимающие жилье по договорам социального найма, будут платить 9 руб. за 1 кв. м, в следующем году — 15 руб., а в 2018 году — уже 21 руб.

Отметим, что целесообразность даже старых ставок на аренду социального жилья вызывает у экспертов сомнение. Поскольку муниципальное жилье не является коммерческим, наниматели обязаны платить только за коммунальные услуги.

Все действующие льготы и субсидии на оплату ЖКУ будут сохранены в полном объеме. В этом году впервые субсидии рассчитываются с учетом взносов на капремонт.