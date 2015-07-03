В Москве рынок вторичного жилья рухнул на 40%

Во II квартале в Москве зарегистрировано почти на 40% меньше сделок с переходом прав собственности на жилье, чем в тот же период прошлого года, следует из данных управления Росреестра по Москве, – 44 841 и 27 056 соответственно.

В июне переходов зарегистрировано на 35% меньше, чем годом ранее (12 874 и 8373 соответственно). А если сравнивать первое полугодие с январем – июнем 2014 г., то падение составляет около 32%, пишут «Ведомости».

Эта статистика описывает в основном сделки купли-продажи квартир на вторичном рынке, говорит представитель управления Росреестра. Именно этот рынок просел больше всего, рассказывают московские риэлторы. По заявленной цене на московском вторичном рынке жилья в июне продано только 13% объектов, следует из отчета аналитического центра «Инком-недвижимости». 74% предложений реализовано с дисконтом – это максимальный уровень за много лет. Для сравнения: в марте 2015 г. по цене ниже объявленной был продан 51% вторичной недвижимости города, в апреле – 63%, в мае – 60%. Средний размер дисконта в июне составил, по данным «Инком-недвижимости», 7,4%.

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Начиная с майских праздников продать квартиру на вторичном рынке со скидкой менее 10% стало проблематично, говорит руководитель irn.ru Олег Репченко. Цены на неликвидные объекты падают и больше – вплоть до 20%, признается на условиях анонимности один из столичных риэлторов.

По данным «Инком-недвижимости», в июне средняя стоимость предложения на вторичном рынке составила 196 300 руб. за 1 кв. м. Больше всего в цене потеряло качественное жилье – трехкомнатные и многокомнатные квартиры в современных домах из монолита-кирпича (до 14% в долларах), говорит Репченко. Платежеспособный спрос сохранился только на недорогие объекты – маленькие однокомнатные и двухкомнатные квартиры в домах эконом-класса (снижение – около 7% в долларах). Объяснение простое: ипотека резко подорожала (льготные кредиты, субсидируемые государством, распространяются только на новое жилье), а доходы населения снизились. Ипотека практически умерла, говорит риэлтор, если кредиты и берут, то не более чем на 1 млн руб.

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Репченко не видит ни одного фактора, способного обеспечить возобновление роста рынка осенью: «Геополитическая обстановка стала только жестче, а легкодоступных денег, которые в прежние годы вывели цены на недвижимость в Москве на нынешний уровень, нет и в ближайшее время не ожидается». Рынку придется мириться с новым уровнем платежеспособности покупателей, делает вывод эксперт.