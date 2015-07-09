ЕИБ предоставил Украине 400 миллионов евро кредита на развитие жилищно-коммунальной сферы

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил правительству Украины 400 млн евро кредита на развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства(Минрегиона) решение о привлечении заемных средств было принято на заседании Кабинета министров Украины 8 июля 2015 года.

Привлеченные средства будут инвестированы в централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение, централизованное и нецентрализованное питьевое водоснабжение, водоотведение, энергоэффективность зданий, а также в наружное освещение населенных пунктов и обращение с бытовыми отходами.

«Это позволит улучшить качество устарелой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и качество предоставляемых населению услуг», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) утвердил решение о предоставлении Украине кредитов на общую сумму 1 млрд евро как части пакета на 3 млрд евро специальных мер для страны на период 2014-2016 гг.

Читайте такжеЕИБ выделит 300 миллионов евро на обновление городского транспорта Украины

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.