В России могут закрыть доступ к данным о владельцах недвижимости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предложила запретить предоставлять данные о владельцах недвижимости без их предварительного согласия кому-либо, кроме государственных органов.

Подготовленный ФСБ документ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, регулирующие вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Meduza.

Авторы поправок указывают, что информация о владельцах недвижимости «может использоваться в преступных либо компрометирующих целях». Кроме того, наличие в открытом доступе такой информации, указывает ФСБ, может помешать «применению отдельных мер по государственной защите».

Предполагается, что предложенные ФСБ поправки вступят в силу в марте 2016 года.

В настоящий момент сведения из госреестра прав на недвижимое имущество предоставляются по запросам любых лиц. В выписке содержатся описание объекта недвижимости и персональные данные его владельца. Такая практика была введена для обеспечения юридической чистоты сделок с недвижимостью.

Информацию из госреестра прав на недвижимое имущество, в числе прочих, активно использует Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Данные реестра используются ФБК при проведении расследований.