Парламент Британии обсудит отмывание российских денег через рынок лондонской недвижимости

09:37, 14 июля 2015
Недвижимость
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По данным финансового издания BNE, незарегистрированный приток капитала в Лондон достигает 1 млрд фунтов стерлингов ежемесячно, и, по большей части, средства приходят из России и используются для приобретения недвижимости

REUTERS

В парламенте Великобритании выразили обеспокоенность тем, что большое количество российских денег отмывается через рынок лондонской недвижимости с помощью анонимных офшорных компаний.

 Об этом сообщается на сайте британского парламента, сообщает «Дождь».

Парламент обсудит этот вопрос в связи с расследованием британского телеканала Channel 4 с участием подставных российских «коррумпированных чиновников», которые предлагали лондонским агентам по недвижимости осуществить тайную продажу домов в элитных районах столицы.

По словам одного из риэлторов, на покупки элитных домов иностранцами приходится до 80% его сделок с лондонской недвижимостью, причем 50-60% таких сделок осуществляются «с той или иной степенью анонимности».

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По данным финансового издания BNE, незарегистрированный приток капитала в Лондон достигает 1 млрд фунтов стерлингов ежемесячно, и, по большей части, средства приходят из России и используются для приобретения недвижимости.

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