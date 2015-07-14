Депутаты передадут на места регистрацию бизнеса и недвижимости

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 303 народных депутата из 343 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом предлагается осуществить перераспределение поступлений государственного и местных бюджетов в связи с передачей органам местного самоуправления и местным госадминистрациям полномочия по предоставлению административных услуг в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и системы предоставления административных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

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Законопроектом, в частности, устанавливается, что к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины (с учетом особенностей, определенных пунктом 1 части второй статьи 67-1 настоящего Кодекса) относится, среди прочего, административный сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений (кроме административного сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений, которая осуществляется исполнительными комитетами городских советов городов областного значения, районными, районными в городах, городах Киеве и Севастополе государственными администрациями, который зачисляется в полном объеме в местные бюджеты по месту предоставления услуг).

Также к этому перечню относится административный сбор за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (кроме административного сбора за проведение государственной регистрации юридических лиц, организаций и физических лиц-предпринимателей, которая осуществляется исполнительными комитетами городских советов городов областного значения, районными, районными в городах Киеве и Севастополе государственными администрациями, который зачисляется в полном объеме в местные бюджеты по месту оказания услуг.).

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В то же время, исключается из этого перечня 50% платы за публикацию уведомления на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Из перечня источников формирования специального фонда Государственного бюджета Украины в части доходов (с учетом особенностей, определенных пунктом 1 части второй статьи 67-1 настоящего Кодекса) исключается, в частности, 50% платы за публикацию уведомления на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.