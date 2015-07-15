Парламент предоставил участникам АТО субсидии на оплату коммуслуг

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" относительно надлежащей социально-экономической защиты участников антитеррористической операции и членов их семей (о справедливом назначении и предоставлении субсидий) (№2074).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226.

Согласно изменениям, статья 32 Закона «О жилищно-коммунальных услугах» дополняется положением о том, что при начислении субсидии потребителям, которые принимают (принимали) непосредственное участие в проведении антитеррористической операции, и/или членам семей, которые обращаются за назначением жилищной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, в совокупный доход не учитываются:

1) полученные ими в период непосредственного участия в проведении антитеррористической операции денежное обеспечение и другие выплаты и социальные пособия, осуществляемые работникам правоохранительных органов, военнослужащим и работникам Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового, начальствующего состава, военнослужащим, работникам Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, другим работникам образованных в соответствии с законом воинских формирований;

2) полученная ими в период и/или после непосредственного участия в проведении антитеррористической операции благотворительная помощь, независимо от размера и источника происхождения.

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Порядок назначения и предоставления жилищных субсидий устанавливается Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через два месяца со дня вступления в силу.