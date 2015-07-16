В Украине заработала электронная система предоставления услуг в сфере строительства

Государственная архитектурно-строительная инспекция (Госархстройинспекция) совместно с Государственным агентством по вопросам электронного управления запустила электронную систему предоставления наиболее востребованных административных услуг в сфере строительства.

Об этом в ходе круглого стола в четверг сообщил глава архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев.

Читайте такжеГлава Госгеокадастра: В Украине огромные массивы земли никак не оформлены «На сегодняшний день в электронном режиме работают четыре вида административных услуг в сфере строительства - регистрация уведомлений и деклараций о начале строительных работ, а также регистрация уведомлений и деклараций о начале выполнения подготовительных работ», - заявил он.

При этом глава ведомства добавил, что ежегодно органы Госархстройинспекции регистрируют около 100 тыс. таких документов. А воспользоваться данной услугой могут как физические, так и юридические лица с помощью официального портала ведомства.

Он также сообщил, что в ближайшее время в электронном режиме станут доступны ещё два вида популярных административных услуг - регистрация декларации на готовность объекта к эксплуатации и получение ведомости о лицензировании хозяйственной деятельности по созданию объектов архитектуры.

Как отметил присутствующий на круглом столе национальный менеджер проектов Координатора проектов ОБСЕ Ярослав Юрцаба, основным преимуществом внедрения системы электронного управления является минимизация коррупционных явлений и коррупционных деяний в строительной отрасли.

Справка УНИАН. В рамках реализации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом Государственное агентство по вопросам электронного управления должно обеспечить системное развитие электронного управления в Украине согласно европейским требованиям.

Государственная архитектурно-строительная инспекция создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль соблюдения строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнение лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.