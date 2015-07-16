Депутаты приняли один из законов, необходимых для получения $3 миллиардов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере коммунальных услуг, необходимый для получения второго транша Международного валютного фонда и средств Всемирного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект (№2029а) проголосовали 261 народных депутата при необходимом конституционном минимуме в 226 голосов.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алёна Бабак, представляя законопроект в Раде, отметила, что он был разработан, чтобы Украина выполнила обязательства перед Всемирным банком с целью привлечения инвестиционных ресурсов в развитие коммунальной инфраструктуры.

По ее словам, комитет подготовил ко второму чтению законопроект и внес некоторые поправки. В частности, закон определяет, кто будет определять рентабельность коммунальных тарифов, как будет возмещаться разница в тарифах предприятиям водо- и теплоснабжения.

«Был решен спорный вопрос по определению граничного уровня рентабельности предприятий, предоставляющих услуги. Мы учли перспективу постепенного перехода на стимулирующее регулирование и ценообразование и приняли решение, чтобы рентабельность определялась тем органом, который в соответствии с законодательством устанавливает тарифы», - сказала Бабак.

Она отметила, что законом предусмотрено, что государство до июля 2017 года должно рассчитаться по долгам по возмещению разницы в тарифах.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра финансов Артема Шевалева, Украина рискует не получить 3,2 млрд долларов финансирования от Международного валютного фонда и Всемирного банка в случае непринятия парламентом пяти законов. В частности, речь идет о правительственных законопроектах №2029а по жилищно-коммунальному хозяйству, №2045а о совершенствовании системы гарантировании вкладов, №2956 о финансировании дефицита НАК «Нафтогаз Украины», а также №2873 и №2979 по Антикоррупционному бюро.