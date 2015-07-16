Отныне чиновникам придется декларировать все свое фактическое имущество

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 253 народных депутата из 334, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, закон «заставляет всех чиновников декларировать не только формально записанное на них имущество, но и то имущество, которое формально принадлежит другим лицам, но на самом деле находится в распоряжении этих чиновников».

Кроме того, добавил он, речь идет об «имуществе, которое официально не существует, но на самом деле является огромными поместьями или дорогими машинами».

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан для обеспечения выполнения пункта 6 протокола совещания у премьер-министра Украины от 30 апреля 2015 года и с целью раскрытия информации о средствах и других активах чиновников, а также членов их семей, как в Украине, так и за ее пределами, бенефициарными собственниками и контролерами которых они являются.

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Законом в статье 46 «Информация, которая указывается в декларации» предусмотрено, что в декларации указываются сведения о, в числе прочего, объектах незавершенного строительства, объектах, не принятых в эксплуатацию или право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке, которые:

а) принадлежат субъекту декларирования или членам его семьи на праве собственности в соответствии с Гражданским кодексом Украины;

б) расположенные на земельных участках, принадлежащих субъекту декларирования или членам его семьи на праве частной собственности, включая совместную собственность, либо которые переданы им в аренду или на ином праве пользования, независимо от правовых оснований обретения такого права;

в) полностью или частично построены из материалов или за средства субъекта декларирования или членов его семьи.

Такие сведения включают: сведения о местонахождении объекта; сведения о собственнике или пользователе земельного участка, на котором осуществляется строительство объекта; если объект находится в совместной собственности – о всех его совладельцах указываются сведения, предусмотренные пунктом 1 части первой настоящей статьи, или наименование соответствующего юридического лица с указанием кода Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Кроме того, установлено, что в декларации указываются также сведения об объектах декларирования, предусмотренные пунктами 2-8 части первой настоящей статьи, являются объектами права собственности третьего лица, если субъект декларирования или член его семьи получает или имеет право на получение дохода от такого объекта или может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать в отношении такого объекта действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения им.

Сведения, предусмотренные данной частью, не указываются в декларации, если соответствующие объекты принадлежат на праве собственности юридическому лицу, указанному в пункте 51 части первой настоящей статьи, и их главным назначением является использование в хозяйственной деятельности такого юридического лица (промышленное оборудование, специальная техника и т. д).

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Положения этой части применяются при подаче декларации служебными лицами, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также субъектами декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, в соответствии со статьей 50 этого Закона.

Закон принят по предложению председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича по поводу того, при каких условиях чиновник должен декларировать имущество.

«Если вы пользуетесь имуществом с целью получения выгоды или распоряжения имуществом, вы обязаны его декларировать... В других случаях, если вы это делаете не с целью выгоды или с целью распоряжения... то вы не обязаны декларировать его в декларации», - отметил он.