Джонни Депп купил остров в Греции за €4,2 миллиона - СМИ

Необитаемый остров площадью 0,2 кв. км обошелся артисту в круглую сумму 4,2 млн евро, сообщила в четверг газета The Pappast Post, передает ТАСС.

Она ссылается на агентство по недвижимости Proto Organization Ltd., базирующееся в Великобритании. Оно выступало также посредником в покупке другого острова в Йоническом море для звездной пары - Брэда Питта и Анджелины Джоли.

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Деппу 52 года. Он - актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер, трехкратный номинант на кинопремию "Оскар", лауреат премии "Золотой глобус".

Всемирную известность Деппу принесли роли в фильмах Тима Бертона, а также роль капитана Джека Воробья в серии кинокартин "Пираты Карибского моря".

В 2012 году внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер.