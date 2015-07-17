Рада освободила детсады и школы от уплаты налога на недвижимость

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для оказания образовательных услуг дошкольными и общеобразовательными учебными заведениями негосударственной формы собственности» (регистрационный номер 2276).

Читайте такжеПорошенко освободил религиозные организации от налога на недвижимость

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов при необходимых 226.

Данным законом освобождены дошкольные и общеобразовательные учебные заведения от уплаты налога на недвижимое имущество, использующееся для предоставления образовательных услуг.