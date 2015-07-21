В России готовят ответ на аресты своего имущества за рубежом

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который позволяет России накладывать арест на имущество зарубежных государств без согласования с ними.

Сделать это можно будет на взаимной основе — если российский суд признает, что юрисдикционный иммунитет России в этой стране ущемляется, пишет "КоммерсантЪ".

В Минюсте, который разработал законопроект, пояснили, что эта поправка позволит обеспечить «юрисдикционный баланс» в отношениях между Россией и другими государствами.

Правительство в ближайшее время рассмотрит законопроект, который позволит России ограничивать юрисдикционный иммунитет иностранных государств и их имущества. Сегодня такую инициативу одобрила профильная комиссия кабмина. После этого законопроект может поступить в Госдуму.

Проект подразумевает, что российские суды смогут накладывать арест на имущество иностранных государств (сейчас это возможно только при согласии соответствующего государства). Однако это право можно будет использовать только на взаимной основе, то есть если суд решит, что конкретная страна ущемляет иммунитет России.

Реализация положений законопроекта потребует внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и федеральный закон «Об исполнительном производстве».

В Минюсте, который разработал законопроект, пояснили, что эта поправка позволит обеспечить «юрисдикционный баланс» в отношениях между Россией и другими государствами.

«Количество исков, предъявляемых к Российской Федерации и ее органам в иностранных судах, неуклонно увеличивается, при этом согласия России на ее участие в деле не испрашивается»,— говорят в ведомстве.

К тому же в последнее время Россия заключила несколько международных договоров о взаимной защите инвестиций, которые предусматривают, что споры, связанные с инвестициями, рассматриваются в международном коммерческом арбитраже. Признание Россией юрисдикции иностранных судов фактически означает отказ от суверенитета, утверждают авторы законопроекта.

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Напомним, в середине июня некоторые страны Евросоюза арестовали российские государственные активы по иску бывших акционеров ЮКОСа. Первой на этот шаг пошла Бельгия, арбитражный суд которой удовлетворил иск «Юкос Юниверсал Лимитед» на €1,65 млрд. Под арест попали активы всех российских учреждений, находящихся на территории Бельгии, за исключением дипломатических представительств. Следом за Бельгией арест на российские активы наложила Франция.

В Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что подобные действия французских и бельгийских властей Москва рассматривает как грубое нарушение норм международного права, а помощник российского президента Андрей Белоусов пообещал, что эти решения Россия будет оспаривать.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) тогда заявил о намерении разработать законопроект, который защитил бы российское имущество за рубежом.