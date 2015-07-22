Застройщиков с начала года оштрафовали на более чем 30 миллионов

Государственная архитектурно-строительная инспекция (Госархстройинспекция) Украины с начала года провела более 10 тыс. проверок соблюдения застройщиками градостроительного законодательства, по результатам которых взыскала штрафов на сумму 31,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госархстройинспекци также отметили, что с начала года в ходе проверок нарушения были выявлены на 3 тыс. объектах или на 30% проверенных. При этом больше всего нарушений было выявлено в Одесской, Киевской, Ривненской, Винницкой и Николаевской областях.

При этом, из общего количества проверок 560 составили плановые меры контроля и 9,4 тыс. – внеплановые проверки.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Госархстройинспекция провела более 31,3 тыс. проверок, по результатам которых взыскала штрафов на сумму 137,1 млн грн.

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Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.