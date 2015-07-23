Украина и ЕИБ подписали кредитное соглашение на 400 миллионов евро

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение было подписано министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко и вице-президентом ЕИБ Ласло Баранаей в ходе коллегии Минрегиона.

«Это соглашение является беспрецедентным в связи с тем, что это деньги, которые поступают на коммунальные предприятия, и это самые дешевые средства. 30 лет в валюте (срок кредитного соглашения - УНИАН) на восстановление водоснабжения, 22 года - по теплоснабжению, льготный срок, а это 5 и 8 лет (для тепло- и водоснабжения - УНИАН), в течение которого коммунальные предприятия не платят по кредиту, очень низкий процент», - сказал он.

По словам министра, кредитные средства дадут возможность восстановить и модернизировать муниципальные коммуникации без необходимости повышения тарифов для потребителей.

В свою очередь, Бараная подчеркнул, что основной целью кредита является повышение энергоэффективности коммуникаций в условиях перебоев поставок энергоресурсов и финансовым кризисом.

«Средства будут направлены на улучшение устаревшей советской системы коммуникаций, которая является крайне неэффективной», - сказал вице-президент ЕИБ.

Как сообщал УНИАН, привлеченные средства будут инвестированы в централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение, централизованное и нецентрализованное питьевое водоснабжение, водоотведение, энергоэффективность зданий, а также в наружное освещение населенных пунктов и обращение с бытовыми отходами.

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) утвердил решение о предоставлении Украине кредитов на общую сумму 1 млрд евро как части пакета на 3 млрд евро специальных мер для страны на период 2014-2016 гг.

Справка УНИАН. Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.