В Киеве силовиков обяжут передавать участникам АТО не менее 10% квартир в новостройках

В Киеве земля под застройку силовым ведомствам будет выделяться только при условии передачи в построенных домах не менее 10% квартир киевлянам-участникам антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали решение “О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий киевлян – участников антитеррористической операции и семей киевлян, погибших во время проведения АТО”.

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«Речь идет о обязательстве воинских формирований, воинских частей, правоохранительных и контролирующих органов, которые подают ходатайства/обращения и тому подобное о предоставлении им в пользование участков для сооружения жилых домов с целью улучшения жилищных условий сотрудников указанных органов, передавать не менее 10% общей запроектированной площади для улучшения жилищных условий киевлян-участников АТО и семей киевлян-участников АТО, которые погибли на войне», - сказано в сообщении.