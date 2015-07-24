Госэнергоэффективности: украинцы могут получить кредиты на энергосбережение на 1 млрд грн

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает РБК-Украина.

"За позапрошлый месяц было выдано лишь за месяц на 20 млн грн кредитов на утепление, через месяц - на 60 млн грн кредитов на утепление, и за эти две недели этого месяца плюс 50 млн грн. Поэтому мы сегодня прогнозируем, что у нас до конца года будет выдано кредитов по нашей программе не меньше, чем на 1 млрд грн", - сообщил Савчук.

Он также отметил, что такая программа будет продолжена и в 2016 году.

Кроме того, Сергей Савчук сообщил, что украинцев будут консультировать относительно энергосберегающего оборудования и материалов в торговых сетях.

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"Мы провели совещания с банками, мы провели совещания с крупными торговыми сетями, которые продают более 80% рынка материалов, и сегодня у нас есть общее видение, общий план мероприятий по информационной политике. Сегодня в торговых сетях есть не только баннеры с информационной пропагандой нашей программы, но и работают представители банков, даже уже будут выставлены мобильные узлы выдачи кредитов в торговых сетях. Мы договорились в сетях, что их люди будут полностью осведомлены о нашей программе, чтобы они могли предоставить нормальную консультацию на месте любой семье, которая пришла и выбирает тот или иной материал", - рассказал Савчук.

Ранее УНИАН сообщал, что дочерний фонд Европейского банка реконструкции и развития «Восточноевропейское партнерство по вопросам энергоэффективности и экологии Е5Р» готов выделить до 100 млн евро на проекты энергоэффективности в Украине.