Квартиры эконом-класса в новостройках Киева подорожали на треть

Соответствующие данные содержатся в квартальном отчете рынка жилой недвижимости консалтинговой компании City Development Solutions (CDS).

«Эконом-класс, показавший в 2014 г. наименьший прирост стоимости, практически компенсировал этот фактор ростом средней цены в первом полугодии на 33% по отношению к декабрю 2014 г. Новостройки эконом-класса были самыми востребованными в 2015 г., что позволило застройщикам поднять нижний порог стоимости кв. м до 13 000 грн и не сильно демпинговать. Средняя цена в эконом-сегменте за 6 месяцев выросла с 14 093 грн/кв. м до 18 755 грн/кв. м», - говорится в отчете.

По данным CDS, в первом полугодии 2015 года средняя стоимость 1 кв. м жилья класса "комфорт" на первичном рынке недвижимости столицы выросла на 15,9%, до 22,239 тыс. грн, «бизнес» – на 24,9%, до 32,599 тыс. грн, и «премиум» – на 12,9%, до 51,131 тыс. грн.

Вместе с тем, во втором квартале текущего года наблюдалось снижение средней стоимости 1 кв. м "первички" в Киеве во всех сегментах рынка, в частности падение цен в классе "эконом" составило 7,7%, "комфорт" - 8,7%,"бизнес-классе" - 10,6% и "премиум" - 15,1%, уточняется в сообщении.

При этом, по словам директора CDS Ярославы Чапко, слабопрогнозируемый рынок и полная долларизация рынка первичного жилья вынуждают девелоперов закладывать в гривневую цену высокие курсовые риски. Из-за значительного колебания курса валют, произошедшего зимой-весной этого года, основным корректирующим инструментом для цены стал дисконт, причем размер дисконта достиг небывалых ранее для рынка 40%.

Что касается структуры рынка, то, согласно отчету, в первом полугодии она не претерпела существенных изменений. Наибольшую долю рынка охватывает сегмент бюджетного жилья – 73% в общем объеме предложения. Незначительно вырос удельный вес первичного жилья бизнес-класса – на 1,5%, достигнув показателя 21% в общей структуре предложения.

По данным экспертов CDS, общее предложение рынка по итогам первых 6 месяцев составляет 35,6 тыс. квартир, или 2,35 млн кв. м в продаже.

При этом, как отметила старший консультант CDS Виктория Погасий, несмотря на довольно пессимистичные ожидания игроков рынка, первая половина 2015 года прошла для первичной жилой недвижимости Киева достаточно спокойно. Рынок демонстрирует хорошую активность, чему немало способствует стимулирующая дисконтная политика застройщиков и выход новых интересных объектов.

Как сообщал УНИАН, стоимость жилья на первичном рынке недвижимости Киева в январе-марте 2015 года выросла на 26-45% из-за существенной девальвации национальной валюты и последующего роста стоимости строительных материалов. В первом квартале 2015 года средние цены в жилкомплексах эконом-класса выросли на 45,6%, до 20,5 тыс. грн/кв. м, комфорт-класса – на 33,7%, до 26,2 тыс. грн/кв. м, бизнес-класса – на 35,3%, до 35,3 тыс. грн/кв. м, а премиум-класса – на 26,2%, до 57,2 тыс. грн/кв. м.