Кабмин временно освободил военных от уплаты процентов по кредитам на строительство жилья в селе

Кабинет министров Украины освободил военнослужащих и военнообязанных, пребывающих на военной службе, от уплаты процентов по ипотечному кредиту на строительство индивидуального жилья в селе на время особого периода.

Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства от 17 июля № 516, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Согласно документу, проценты по кредиту в особый период не начисляются военнослужащим, резервистам и военнообязанным, а также супругам, один из которых является военнослужащим, резервистом или военнообязанным. Обязательным условием получения льготы является подача соответствующего заявления, а также подтверждение статуса военнослужащего военным билетом, а для резервистов или военнообязанных - справкой о текущем пребывании на военной службе.

Кроме того, указанным категориям граждан не насчитывается пеня за просроченные платежи. Такая же льгота распространяется и на проживающих в зоне АТО или на временно оккупированной территории Украины и вынужденных переселенцев с 14 апреля 2014 года на время проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, 24 октября правительство одобрило постановление № 565 «О внесении изменения в Положение о порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья». Согласно постановлению, государство погашает сумму обязательств по кредитам, предоставленным в соответствии с указанным порядком семьям погибших во время проведения антитеррористической операции военнослужащих, на которых распространяется действие Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Справка УНИАН. Правила предоставления долгосрочных ипотечных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе были утверждены постановлением Кабинета министров от 5 октября 1998 года №1597. Кредитование осуществляется за бюджетные деньги в рамках программы «Государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья».

Согласно украинскому законодательству, после объявления в марте 2014 года президентом Украины Петром Порошенко мобилизации в связи с оккупацией Крыма Россией в Украине наступил особый период, при котором военнообязанные призывного возраста после получения повестки должны явиться в военкомат или по указанным адресам военных пунктов.