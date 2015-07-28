В оккупированном Россией Крыму хотят строить по украинским нормам

Нелегитимный парламент оккупированного Россией Крыма предложил на федеральном уровне продлить действие строительной документации украинского образца, передают "Новости Крыма".

"Госсовет" аннексированного Крыма вышел с законодательной инициативой об особенном режиме технического регулирования строительной отрасли до 2017 года.

Постановление принято 27 июля на внеочередной сессии.

Читайте также"Черноморнефтегаз" не может подготовиться к отопительному сезону: нет денегКак пояснил "зампредседателя комитета по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления" Сергей Трофимов, изменения касаются регулирования строительной отрасли.

«Внесение изменений в указанный федеральный закон связано с отсутствием в строительных правилах и нормах Российской Федерации требований по подготовке проектной документации, учитывающей особенности Республики Крым», – отметил он.

По словам Трофимова, до сих пор на полуострове не урегулирован вопрос применения градостроительной документации, утвержденной до 21 марта 2014 года, поскольку нет полномочий по техническому регулированию. В то же время, на ряд объектов, включенных в Федеральную целевую программу развития оккупированных Крыма и Севастополя до 2020 года, проектно-сметная документация разрабатывалась с учетом прежних строительных норм и правил.

«Это означает, что при предоставлении такой документации на государственную экспертизу в Главгосэкспертизу невозможно будет получить положительное заключение», – подчеркнул он.