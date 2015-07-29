Кабмин обещает компенсировать переплату гражданам, получившим субсидию после повышения тарифов

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в среду.

«Давайте внесем изменение в постановление и поручим местным комиссиям органов местного самоуправления принимать решение о компенсации наиболее малообеспеченным гражданам сумм средств, которые они заплатили за жилищно-коммунальные услуги, даже в том случае, если человек не вовремя пошел и оформил эту субсидию», - сказал он.

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о словам премьера, несвоевременное оформление субсидий населением является ответственностью правительства.

«Это в том числе и наша вина, что люди на первом этапе не поверили. Но то, как сейчас действует система оформления субсидий, как начали работать службы, вселяет в меня уверенность, что мы на очень правильном пути», - подчеркнул Яценюк.

Кроме того, премьер поручил Минсоцполитики в августе повторно разослать заявления на оформление субсидий.

Как сообщал УНИАН, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уже получают 1,9 млн семей, а количество обращений достигает 60 тыс. в неделю.

При этом темпы назначения субсидий опережают плановые показатели, поскольку ранее Минсоцполитики рассчитывало начислить их 2 млн семей к началу отопительного сезона.

Кабинет министров Украины постановлением от 4 июня 2015 года установил новый порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного дохода семьи. Льготы распространяются на оплату за пользование жильем, коммунальные услуги, сжиженный газ, топливо и телефон. Под действие нового механизма подпадают лица, имеющие право на льготы согласно законодательству Украины об охране здоровья, Кодексу гражданской защиты и законам «О милиции», «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине», «Об образовании», «О библиотеках и библиотечном деле», «О защите растений», «Об охране детства», «О жертвах нацистских преследований», «О социальной защите детей войны» и «О культуре».

Ранее Кабмин также отменил норму о внесении размера дохода в декларацию для получения субсидии. Теперь размер дохода будут определять органы соцзащиты самостоятельно путем получения соответствующей информации из Государственной фискальной службы (ГФС) и Пенсионного фонда (ПФУ).