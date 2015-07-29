Субсидии на оплату коммунальных услуг уже получают более 1,9 миллиона семей

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уже получают 1,9 млн семей, а количество обращений достигает 60 тыс. в неделю, заявил министр социальной политики Павел Розенко на заседании правительства в среду.

«На сегодняшний день уже получили право на получение субсидий более 1,9 млн семей. Еще дополнительно в управлениях местных органов власти находится приблизительно 550 тыс. дел, которые требуют быстрого рассмотрения», - сказал он.

По словам министра, темпы назначения субсидий опережают плановые показатели, поскольку ранее Минсоцполитики рассчитывало начислить субсидии 2 млн семей к началу отопительного сезона.

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Также Розенко отметил, что лучший темпы назначения субсидий демонстрирует Полтавская область, город Киев, Винницкая область, Днепропетровская область.

При этом наихудшая ситуация с назначением субсидий отмечается в Одесской, Харьковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 29 июля принял протокольное решение о персональной ответственности руководства Одесской, Харьковской, Черновицкой и Закарпатской областей за низкие показатели назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.