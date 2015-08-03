Печерский суд арестовал недвижимость Азарова-младшего на Сардинии

Об этом сообщают «Наши деньги» со ссылкой на постановление суда от 28 июля.

Против сына бывшего премьера-беглеца Николая Азарова проводится досудебное расследование по подозрению в незаконном обогащении.

Установлено, что в 2012-2014 гг. Алексей Азаров, будучи народным депутатом, получил из неустановленных следствием источников 7,70 млн евро, 600 тыс. швейцарских франков и 0,50 млн долларов. В дальнейшем эти средства были размещены в банках Швейцарии, Италии и княжества Лихтенштейн.

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При этом Алексей Азаров с целью сокрытия своих действительных доходов в 2012-2014 гг. задекларировал значительно меньшие доходы в сумме 19,65 млн грн.

Суд распорядился арестовать два дома, расположенные на территории Итальянской Республики в г. Ольбия (Сардиния), район залива Маринелла. Эту недвижимость приобрела компания «Август 2012 s.r.l.», связанная с Азаровым. Один дом куплен 17 декабря 2012 года, а другой – 7 сентября 2013 г.

Отмечается также, что итальянская полиция еще осенью прошлого года арестовала эти активы Азарова.