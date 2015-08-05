МВФ прогнозирует двойное увеличение расходов на субсидии в Украине в следующем году

Международный валютный фонд прогнозирует в 2016 году увеличение Украиной расходов на субсидии для населения по сравнению с 2015 годом в два раза из-за дальнейшего роста тарифов в энергетике.

Об этом говорится в обновленном докладе Фонда, опубликованном по итогам заседания Совета директоров МВФ.

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Согласно документу, расходы Украины на покрытие населению разницы в тарифах на газ, тепло и электроэнергию в 2016 году составят 43 млрд грн (1,9% ВВП). В 2017 году расходы увеличатся до 61,3 млрд грн (2,4% ВВП).

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба 3 августа заявил, что Кабинет министров Украины перешел на еженедельный режим контроля предоставления субсидий, которые должны компенсировать гражданам Украины рост коммунальных тарифов.

Яценюк подчеркнул, что уже обратился в правоохранительные органы с просьбой начать уголовные расследования случаев срыва программы предоставления субсидий.